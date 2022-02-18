В Бурятии построили крупный спортивный центр

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Спортивный комплекс построен в Бурятии рядом с озером Байкал для проведения соревнований и тренировок сборных команд. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Крупный спортивный центр в Максимихе построен по федеральной программе "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей. Центр предназначен для проведения соревнований, занятий в различных спортивных секциях, тренировок сборных команд", - сообщили в пресс-службе.

В спорткомплексе есть универсальный игровой зал для игры в минифутбол, волейбол, баскетбол и теннис. "Местные жители смогут пользоваться услугами спорткомплекса и заниматься спортом бесплатно. Для них будут отведены бесплатные часы", - отметили в пресс-службе.

Село Максимиха Баргузинского района Бурятии расположено примерно в 230 км от города Улан-Удэ на берегу озера Байкал. В населенном пункте живут около 300 человек. В селе работает несколько десятков гостевых домов и туристических баз, местность привлекает ежегодно тысячи туристов теплыми бухтами и песчаным пляжем.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.