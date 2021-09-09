Свыше 13 тыс. человек из отдаленных поселений Югры приняли участие в досрочном голосовании

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сентября. /ТАСС/. Участие в досрочном голосовании в Ханты-Мансийском автономном округе приняли более 13 тыс. человек, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Избиркома ХМАО.

"Досрочное голосование проводится на территории Югры с 29 августа. На сегодняшний день более 13 тыс. избирателей отдаленных населенных пунктов Югры смогли проголосовать досрочно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зачастую жители округа находятся на расстоянии 100-300 км от ближайшего избирательного участка и добраться до них можно только на лодках, вездеходах и вертолетах. К данным категориям избирателей относятся в первую очередь представители коренных малочисленных народов Севера.

На досрочное голосование выезжают только вакцинированные от коронавируса или прошедшие накануне ПЦР-тестирование члены участковых комиссий, а процедура голосования проходит строго с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности жизни и здоровья всех участников.