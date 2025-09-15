Эксперт Журавлев: поддержка Путина укрепила позиции врио губернаторов регионов

Научный руководитель Института региональных проблем отметил, что снижение результатов у некоторых действующих руководителей регионов связанно с тем, что на предыдущих выборах они получали очень высокие показатели

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности глав регионов на выборах в единый день голосования помогал авторитет и поддержка президента РФ Владимира Путина, а также собственные успехи на этих должностях. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

В единый день голосования прошли прямые губернаторские выборы в 20 регионах России. В 12 из них победили действующие руководители регионов, баллотирующиеся на новый срок, а в восьми победили временно исполняющие обязанности глав субъектов.

"Это особая все-таки категория. Это люди, назначенные президентом. И здесь ты хочешь - не хочешь, авторитет президента играет большую роль. Второе - небольшое время, за это время нужно сделать что-нибудь полезное. Им это удалось", - сказал эксперт, добавив, что также врио губернаторов не несли ответственности за ошибки предшественников.

Высокие результаты

По мнению Журавлева, главным трендом текущей губернаторской кампании стало то, что все кандидаты, поддержанные "Единой Россией" уверено победили на выборах. "Кандидаты от "Единой России", кандидаты, выдвинутые президентом, даже когда они не от "Единой России", победили. В общем, естественно, потому что в основе всего лежит, с одной стороны, авторитет президента и авторитет государства, а с другой стороны - активная работа "Единой России" по поведению этих выборов, но как политической партии, а не как избиркома", - подчеркнул Журавлев.

При этом политолог отметил, что снижение результатов у некоторых действующих руководителей регионов связанно с тем, что на предыдущих выборах они получали очень высокие результаты на выборах, которые не всегда можно повторить при последующем переизбрании.

Также Журавлев отметил, что выборы прошли без существенных нарушений. "Я о больших нарушениях не слышал. Ни ЦИК РФ, ни политические партии-конкуренты не выступали [с заявлениями о нарушениях]. Потому что у нас все партии представлены в избирательных комиссиях всех уровней, и если бы там были большие нарушения, то они логично выступили с заявлениями о том, что у них "украли" победу. Это нормальная часть политического процесса, если бы у них был бы для этого повод", - резюмировал Журавлев.

О голосовании

Единый день голосования в 2025 году прошел с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах проходили прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах избирали депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе было организовано в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходило электронное голосование на столичной платформе.