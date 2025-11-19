Госсовет продолжит работу с кабмином по обновлению подвижных составов в регионах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вопросы обновления подвижного состава и взаимодействия пригородных транспортных компаний с регионами находятся на стадии рассмотрения, по итогам обсуждения комиссия Госсовета по направлению "Эффективная транспортная система" продолжит работу с правительством и администрацией президента для разработки решений. Об этом сообщил председатель профильной комиссии, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"В части пригородных пассажирских перевозок у нас пока никаких отдельных решений нет. Вопрос обновления подвижного состава в целом пока находится <...> в стадии рассмотрения, [также] есть вопрос взаимодействия пригородных компаний с субъектами Российской Федерации. Напомню, что субъекты являются заказчиками перевозок, и как заказчики, соответственно, оплачивают работу пригородных компаний, ту, которая не покрывается тарифом. Эти вопросы решены не везде, тоже сегодня это обсудим и по итогам выработанных решений будем дальше работать с правительством, с администрацией президента", - сказал он на заседании профильной комиссии Госсовета в рамках "Транспортной недели - 2025".

Цыденов напомнил, что, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году необходимо увеличить в агломерациях и городах долю парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85%. "Сегодня субъекты Российской Федерации утверждают свои программы до 2030 года, где данный целевой показатель должен быть обеспечен. Пока в рамках утвержденных программ показатель 85% достигается к 2030 году, но за 2028 годом вся программа со звездочками у всех, поэтому есть задача оценить <...> достижимость программы и <...> варианты и источники финансирования", - сказал он.

