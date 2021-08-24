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Добровольцы "Чистой Арктики" уберут остров Южный на Новой Земле

По предварительным оценкам, за два месяца добровольцы смогут собрать порядка 250-300 т мусора

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Добровольцы всероссийского проекта "Чистая Арктика" отправляются во вторник из Архангельска на остров Южный Новой Земли, чтобы убрать скопившиеся на нем около 300 т мусора. Об этом сообщает пресс-центр проекта.

"Масштабный всероссийский проект объединяет все больше добровольцев, на этот раз к нам присоединились участники движения "Чистый Север - чистая страна" и губернаторского центра "Вместе мы сильнее". Пять волонтеров, которым небезразлична экология Арктики и страны, отправляются в экспедицию на остров Южный на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", - говорится в сообщении.

Волонтерам предстоит собрать разбросанный по острову тяжелый мусор и подготовить его к последующему вывозу, которым займется вертолет и судно "Михаил Сомов". По предварительным оценкам, за два месяца добровольцы смогут собрать порядка 250-300 т мусора.

В экспедиции задействуют полярную метеостанцию Малые Кармакулы - первая в России и вторая в мире станция, где начали выполняться регулярные метеонаблюдения. Также это старейшее поселение Новой Земли, основанное в 1877 году. Добровольцы для работ отбирались со всей страны, среди них есть океанологи и даже писатели. Все участники экспедиции имеют опыт работы в тяжелых условиях.

Идея проекта "Чистая Арктика", направленного на создание единой программы по очистке Севера, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и Герою Труда Геннадию Антохину. В начале июня Лобусов предложил провести "большую арктическую уборку". Представленная 5 июля в Общественной палате России программа получила широкую поддержку, в том числе спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, Росприроднадзора, волонтерских и общественных организаций, научного сообщества, глав арктических регионов. Подать заявку на участие в проекте и арктической экспедиции можно на сайте чистая-арктика.рф.

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