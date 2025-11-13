"Чистая Арктика" и волонтеры Заполярья намерены привести в порядок маяк Кильдин

Волонтерские организации договорились объединить ресурсы для реализации проектов по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Единый волонтерский центр Мурманской области и общественный проект "Чистая Арктика" подписали соглашение о совместной деятельности по уборке арктических территорий, в частности, организации объединят усилия для приведения в порядок маяка Кильдин Северный, расположенном на острове в Баренцевом море. Об этом сообщила ТАСС руководитель Центра Евгения Чибис после церемонии подписания соглашения.

Подписи под документом поставили Евгения Чибис и исполнительный директор "Чистой Арктики" Игорь Синько. Волонтерские организации договорились объединить свои ресурсы и усилия для реализации совместных проектов и мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, ликвидацию экологического ущерба в Арктической зоне РФ.

"В планах на следующий сезон приступить к ремонту маяка Кильдин Северный на острове в Баренцевом море, расположенном на входе в Кольский залив. Это очень сложная локация, туда может добраться только морем. Для этого мы и подписываем соглашение, потому что надеемся, что вместе сможем максимально усилить эффект уборки друг друга, плюс отремонтировать маяк", - сказала Чибис.

Она добавила, что маяк очень большой, соответственно, предстоит большой объем работ. Планируется также минимизировать экологический вред, наносимый десятилетиями в этих местах. "Мы хотим принести за этот сезон максимальный эффект от волонтеров на этой территории, туда, куда волонтеры еще не добирались в таком количестве и массовости", - подчеркнула Чибис.

О проекте "Чистая Арктика"

Всероссийский добровольческий проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году. Его инициаторами стали капитаны двух ледоколов. Они предложили провести на арктических территориях "генеральную уборку". Идею поддержали экологи, общественные и волонтерские организации, ученые и главы субъектов. По итогу в каждом арктическом регионе были созданы региональные штабы, которые возглавили губернаторы. И вот уже пять лет волонтеры со всей страны занимаются очисткой Арктики. "Чистая Арктика" - это почти 10 тыс. волонтеров.

Проект специализируется на уборке труднодоступных территорий, таких как полуостров Таймыр, поселках Тикси (Якутия), Старый Варандей (НАО), Биллингс (Чукотка), архипелаг Новая Земля. Убирались волонтеры и в мурманской Териберке, древней Новодвинской крепости в Архангельской области, у Беломорских петроглифов в Карелии и множестве других локаций.