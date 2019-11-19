Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Моллюск привлек на полуостров Ямал более 1 тыс. моржей

Таким образом, ученые зафиксировали второе за последние годы массовое скопление этих морских млекопитающих в Российской Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Моржи, обнаруженные в октябре на Ямале, прибыли на полуостров из-за хорошей кормовой базы - моллюска, ракушки которого ученые нашли на полуострове. Об этом сообщило во вторник издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

На западном побережье Ямала собрались больше тысячи моржей, занесённых в Красную книгу. Это уникальный природный феномен. Раньше они выходили на наши берега только небольшими группами. Причины уже изучают наши исследователи из @arctic_lab_yamal и специалисты Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих. #ямал #арктика #карское_море #моржинаямале

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

"Одна из вероятных причин, по которой такое большое количество особей приплыло на Ямал, - хорошая кормовая база. Один из основных пищевых объектов моржа - двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus, ракушки которого ученые обнаружили тут же на берегу", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что сейчас ученые заняты разработкой трехлетней программы комплексного изучения моржей, которая поможет сохранить их лежбище на полуострове. Это второе массовое скопление моржей в Российской Арктике за последние годы, в 2007 году моржи были обнаружены на мысе Кожевникова на Чукотке, отмечается в сообщении.

Моржи - крупные морские млекопитающие, занесенные в Красные Книги России и Ямала. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
Реклама на ТАСС
В горах Адыгеи волонтеры высадили тысячу саженцев самшита колхидского
Акцию провели Адыгейский госуниверситет (АГУ) и компания "Экосити" при помощи министерства образования и науки республики, а также управления лесами и центра защиты леса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС