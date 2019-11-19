Моллюск привлек на полуостров Ямал более 1 тыс. моржей

В октябре 2019 года ученые обнаружили на северо-западном берегу полуострова Ямал более тысячи особей моржей. Ранее считалось, что в этом районе возможны лишь единичные и кратковременные выходы моржей, а постоянные лежбища животные здесь не формировали.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Моржи, обнаруженные в октябре на Ямале, прибыли на полуостров из-за хорошей кормовой базы - моллюска, ракушки которого ученые нашли на полуострове. Об этом сообщило во вторник издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"Одна из вероятных причин, по которой такое большое количество особей приплыло на Ямал, - хорошая кормовая база. Один из основных пищевых объектов моржа - двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus, ракушки которого ученые обнаружили тут же на берегу", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что сейчас ученые заняты разработкой трехлетней программы комплексного изучения моржей, которая поможет сохранить их лежбище на полуострове. Это второе массовое скопление моржей в Российской Арктике за последние годы, в 2007 году моржи были обнаружены на мысе Кожевникова на Чукотке, отмечается в сообщении.

Моржи - крупные морские млекопитающие, занесенные в Красные Книги России и Ямала. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.