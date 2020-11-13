В АСИ заявили, что участники форума сильных идей представят лучшие предложения Матвиенко

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сто авторов лучших предложений, отобранных на форуме "Сильные идеи для нового времени", смогут презентовать их на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится в ближайшее время со ста авторами лучших проектов и идей форума "Сильные идеи для нового времени", - сказали в пресс-службе. АСИ рассчитывает, что верхняя палата российского парламента "поможет поддержать или популяризировать ряд интересных проектов участников".

В агентстве уточнили, что дата встречи пока находится в процессе согласования.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и фондом "Росконгресс", проходил 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы лучших идей рассказали о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС выступал стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивал работу официального медиабанка форума.