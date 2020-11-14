Мишустин утвердил правила выделения субсидий на работы по защите Байкала после 2020 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на работы по защите озера Байкал и прилегающей территории, которые будут действовать после завершения текущей целевой программы охраны озера. Постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина РФ.

"Работа по охране озера Байкал и защите прилегающей территории от негативного воздействия техногенных и природных факторов будет продолжена. <...> Правительство, как и прежде, будет выделять субсидии регионам, чтобы покрыть их расходы на природоохранные мероприятия", - говорится в пояснительной записке к документу. Уточняется, что на предоставленные деньги можно будет строить объекты инженерной защиты, берегоукрепительные и очистные сооружения, а также очищать прилегающие территории.

Ранее правила предоставления субсидий на эти цели были прописаны в федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал", срок действия которой заканчивается в 2020 году. Теперь нормы утверждены в государственной программе "Охрана окружающей среды", цель которой - снижение негативного воздействия на природу, ликвидация вреда, нанесенного окружающей среде.