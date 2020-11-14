Росморпорт начал испытания беспилотных судов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Росморпорт приступил к испытаниям беспилотных судов, говорится в сообщении предприятия.

"Росморпорт выделил для проекта связку судов в составе дноуглубительного каравана - на земснаряде "Редут" установлен пульт дистанционного управления грунтоотвозной шаландой "Рабочая", с которого будет осуществляться контроль и управление шаландой. Специальная аппаратура в составе единой базовой технологической платформы установлена и на шаланде. Тестирование проходит в Керченском проливе в районе порта Кавказ под общим руководством рабочей группы отраслевого центра "Маринет". Расстояние от района дноуглубительных работ до морского отвала составляет порядка 30 км. Это расстояние и планируется проходить шаланде в режимах дистанционного или автоматического управления.

Ранее в пресс-службе Минпромторга РФ сообщили ТАСС, что испытания беспилотных судов планируется провести в 11 субъектах РФ.

В пресс-службе министерства отметили, что в соответствии с разработанным документом эксперимент начнется 1 октября 2020 года продлится до 31 декабря 2025 года. В эксперименте примут участие танкер "Михаил Ульянов" ("Совкомфлот"), который совершает регулярные рейсы между Мурманском и МЛСП "Приразломная", и сухогруз "Пола Анфиса" ("Пола Райз"), который будет выполнять регулярные рейсы в акватории Черного и Каспийского морей, а также связка из грунтоотвозной баржи "Рабочая" и земснаряда "Редут" (Росморпорт).

Ранее глава Росморречфлота Александр Пошивай в интервью ТАСС рассказал, что Минтранс РФ и Росморречфлот разрабатывают правовые нормы для использования судов без экипажа. Они будут функционировать на основе технологии ГЛОНАСС и российского программного обеспечения.