Росэлторг за счет использования технологии ИИ снизил число несостоявшихся закупок на 5,3%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единая электронная торговая площадка (Росэлторг) с марта 2020 года снизила на 5,3% число несостоявшихся закупок за счет запуска рекомендательной системы для поставщиков, которая работает с помощью технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Росэлторга.

"Рекомендательная система существовала на площадке и ранее, но, поскольку количество процедур стало превышать тысячи торгов в сутки, понадобился более тщательный подход. Сейчас поставщики получают предложения, основанные на их предыдущем опыте участия в торгах, географии, анализе семантики самой закупки, истории поведения поставщика на других торговых площадках - всего учитывается более 300 аспектов. В восьми случаях из 10 система верно определяет интерес поставщика, который подает заявку на рекомендованную ему процедуру", - сказал первый заместитель гендиректора Росэлторга Андрей Кашутин, слова которого привела пресс-служба.

Технология искусственного интеллекта смогла решить задачу по выявлению торгов, где с высокой долей вероятности будет ноль или один участник. Отмечается, что основываясь на опыте проведения закупок, "машинное обучение в 30-40% случаев определяет насколько успешной будет процедура". В случае ожидания торгов с низкой конкуренцией, маркетинговый центр Росэлторга усиливает свои действия для привлечения поставщиков.

"Использование современных технологий на базе искусственного интеллекта с применением методов машинного обучения позволило Росэлторгу существенно улучшить не только качество коммуникации с клиентами, но и повысить эффективность приглашения поставщиков к участию в торгах. Количество несостоявшихся закупок снизилось на 5,3%, а суммарная дополнительная выручка компании по итогам реализации проектов в области ИИ превысила 100 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Росэлторг - в России федеральный оператор электронных торгов для государственных и муниципальных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 650 тыс. участников торгов.