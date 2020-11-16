"Ъ": объем уточненной инвестпрограммы РЖД до 2023 года вырос на 137,5 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) скорректировали трехлетнюю инвестиционную программу до 2023 года, увеличив ее объем на 137,5 млрд рублей. Компания нарастила вложения в Восточный полигон и отразила в документе масштабные планы по развитию пассажирского движения, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на инвестпрограмму.

По информации издания, в 2021 году инвестиции должны будут составить порядка 679,6 млрд рублей, причем они уменьшились на 63,2 млрд рублей в основном за счет списания 40,7 млрд рублей с развития Центрального транспортного узла. На 2022 год запланированы инвестиции в размере 837,2 млрд рублей, на 2023 год - 766,8 млрд рублей.

Газета сообщает о росте на 119,7 млрд рублей инвестиций в увеличение пропускной способности участка Артышта-Междуреченск-Тайшет, который обеспечивает вывоз груза из Кузбасса и развитие Хакасии, юга Красноярского края и Тувы. Кроме того, на 100 млрд рублей, до 170 млрд рублей, увеличены и суммарные инвестиции в этот участок до 2025 года. В РЖД "Коммерсанту" не пояснили, чем обусловлен столь значительный рост инвестиций, однако источник, близкий к компании, отмечает, что размер инвестиций увеличился в результате "уточнения состава и стоимости работ по результатам предпроектных проработок".

Кроме того, на 42,9 млрд рублей возросло финансирование второй очереди развития БАМа и Транссиба, в то же время в новой версии инвестпрограммы с 2024 на 2025 год сдвинулись сроки завершения проекта "Транссиб за семь суток". При этом БАМ-2, напротив, предлагается построить с опережением на год уже в 2023 году. Согласно документу, в 2025 году в строительство пока отложенной третьей очереди БАМа планируется вложить 93 млрд рублей. По данным источников издания в отрасли, в части Восточного полигона инвестпрограмма предполагает, что в 2020-2025 годах на него в среднем будет потрачено порядка 190 млрд рублей в год, а в отдельные годы (например, в 2023 году) - 304 млрд рублей.

Издание отмечает и увеличении вложений в пассажирский сегмент: относительно долгосрочной программы развития (ДПР) РЖД до 2025 года, в 2019-2025 годах эти инвестиции увеличились практически вдвое - до 1,44 трлн рублей с прежних 750 млрд рублей. Кроме того, в программе фигурируют новые проекты: Южный кластер (354,4 млрд рублей), развитие транспортного узла Петербурга (80,6 млрд рублей). Также планируется увеличение на 238 млрд рублей инвестиций в Московский транспортный узел за счет появления в этом проекте инфраструктуры под строительство высокоскоростной магистрали Москва - Петербург. Таким образом, доля пассажирского сегмента в инвестиционной программе возросла с 16% до 27% по сравнению с ДПР.