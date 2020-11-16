В Комсомольске-на-Амуре построили газопровод для резидентов ТОР

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода к площадке территории опережающего развития (ТОР) завершили в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в понедельник сообщило АО "Газпром газораспределение Дальний Восток".

"Газпром газораспределение Дальний Восток" завершило строительно-монтажные работы распределительного газопровода протяженностью 8,5 км, по которому природный газ поступит к резидентам индустриальной площадки "Парус" территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск", - говорится в сообщении.

Строительство газопровода шло в сложных условиях из-за угрозы подтопления строительной площадки во время чрезвычайной паводковой ситуации в Хабаровском крае. "Газовики успешно завершили работы на линейной части до подъема воды на критический уровень", - отметили в пресс-службе компании. Специалисты также провели врезку вновь построенных сетей в действующий распределительный газопровод высокого давления от пиковой котельной "Дземги" до Комсомольского нефтеперерабатывающего завода без приостановки газоснабжения потребителей.

Газовики готовятся к проведению пуско-наладочных работ на новом объекте. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, возможность подачи газа будет предоставлена резидентам к концу года. Пуск произведут после ввода в эксплуатацию внутриплощадочных газовых сетей Корпорацией развития Дальнего Востока.

Площадка "Парус" территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск" расположена между Центральным и Ленинским районами Комсомольска-на-Амуре. Ее основная специализация - высокотехнологичные и инновационные производства. Площадка предполагает размещение собственных производственных помещений резидентов, здание технопарка, имеет выделенные площади для создания индустриального парка.

Всего в Хабаровском крае действуют три территории опережающего развития - "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск".