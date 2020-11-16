Правительство внесло грибы в перечень сельскохозяйственной продукции

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство по инициативе Минсельхоза внесло грибы в перечень сельскохозяйственной продукции. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По инициативе Минсельхоза России правительство РФ отнесло грибы к сельскохозяйственной продукции", - отмечается в сообщении.

Как отметили в Минсельхозе, целями документа являются ускоренное наращивание производства культивируемых грибов отечественными предприятиями, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении. В результате ожидается, что отрасль грибоводства станет более конкурентоспособным направлением, в том числе благодаря снижению производственной себестоимости и повышению рентабельности производства.

В последние годы объем производства культивируемых грибов в России ежегодно растет и по итогам 2019 года достиг рекордных 48 тыс. тонн, что в 1,9 раза выше уровня 2018 года (25,5 тыс. тонн). За последние 5 лет показатель увеличился более чем в 5,5 раза - с 8,7 тыс. тонн в 2015 году. В настоящее время суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает 68 тыс. тонн. Регионами лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.

Кратному наращиванию объемов отечественного производства способствовали меры господдержки в виде льготных инвестиционных кредитов на строительство грибоводческих комплексов, добавили в министерстве.