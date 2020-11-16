Запрет на использование пластиковых трубочек и ватных палочек могут начать обсуждать в РФ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Запрет на использование одноразовых пластиковых продуктов, в том числе трубочек и ватных палочек, может быть рассмотрен в России. Переход к такой системе может быть осуществлен в течение нескольких лет, считает замглавы компании "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин.

"Запрет пластиковых трубочек, ватных палочек и так далее - эти мероприятия, действительно, могут рассматриваться. Логика в том, что если такие виды отходов не перерабатываются или их невозможно отобрать из отходов, чтобы переработать, то имеет смысл идти по пути прямых запретов", - сообщил он в рамках интервью ТАСС.

По мнению Макрушина, в России запрет на использование одноразовых пластиковых продуктов может быть введен в течение нескольких лет. "Я думаю, что для нас это тоже перспектива нескольких лет, перейти к подобной системе", - отметил он.

С 16 по 20 ноября на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, совместно с АНО "Национальные приоритеты" проводится неделя, посвященная "мусорной" реформе и переработке отходов. Неделя стартовала прямым эфиром с замглавы Российского экологического оператора Алексеем Макрушиным. В рамках недели на сайте и в соцсетях портала будут опубликованы лонгриды, инфографика и другие материалы на тему экологии.