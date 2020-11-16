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Возобновление авиасообщения России с другими странами

"Аэрофлот" намерен получить допуск к полетам на Сейшельские острова

Компания запросила выполнение семи рейсов в неделю на остров Виктория

МОСКВА: 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует получить допуск для выполнения полетов на Сейшельские острова. Это следует из материалов Росавиации, подготовленных к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к международным перевозкам.

Вопрос вынесен на голосование комиссии.

"Аэрофлот" запросил выполнение семи рейсов в неделю на остров Виктория. Более того, авиакомпания Royal Flight также запросила допуск на полеты на Сейшелы два раза в неделю.

Кроме того, "Аэрофлот" запросил увеличение частоты допусков для полетов в Мале (Мальдивы) с 7 рейсов в неделю до 14.

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