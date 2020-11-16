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NYT: председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США подаст в отставку

По данным издания, эту должность может занять Гэри Дженслер

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон намерен до конца года оставить свой пост. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times. Он возглавлял Комиссию с мая 2017 года.

В своей работе, как пишет издание, Клейтон "уделял внимание частным инвесторам", отстаивая "их долгосрочные интересы", хотя, по оценкам газеты, не всегда был в этом последователен.

"Несмотря на его критическое отношение [к ужесточению регулирования], количество случаев реализации нормативно-правовых актов при нем возросло до 3 152, чуть превысив показатель его предшественника, Мэри Уайт, за период с 2013 по 2017 год", - отметила газета.

Издание не располагает какой-либо информацией о дальнейших планах Клейтона. Что касается его сменщика, то им, по данным издания, возможно станет Гэри Дженслер, финансовый регулятор при администрации президента Барака Обамы. В любом случае, как предположила The New York Times, новый председатель Комиссии, кто бы им ни стал, "вероятно, будет, по устоявшейся уже традиции, более жестким регулятором".

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