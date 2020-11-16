Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на информации об эффективности вакцины Moderna

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник с открытием сессии повысились на фоне информации о том, что в ходе третьей фазы испытаний вакцина, разработанная американской компанией Moderna, показала эффективность 94,5%.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 364,05 пункта (+1,23%), до отметки 29 843,06. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 27,29 пункта (+0,76%), до отметки 3 612,44. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 7,37 пункта (+0,06%), до уровня 11 836,66.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 4,29%, до $41,84 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,04%, до $1 886,90 за тройскую унцию.

Несмотря на ралли, связанное с информацией об эффективности вакцины компании Moderna, на рынке возможен период волатильности, поскольку инвесторы оценивают, что через какое время в экономике начнут проявляться результаты массовой вакцинации населения, отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента инвестиций компании Aberdeen Standard Investment Джеймс Этли. "От результатов, полученных в ходе третьего этапа испытаний вакцины, до нормализации положения дел в экономике - длинный путь", - подчеркнул он.

В понедельник стало известно, что вакцина против коронавируса американской компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность 94,5%. Ранее администрация США направила ей на разработку этой вакцины $486 млн, $456 млн - фармацевтической компании Johnson & Johnson. $1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке вакцины от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".