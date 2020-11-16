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Вывод газопровода Eugal на полную мощность перенесли на апрель 2021 года

Причиной этому послужили "непредвиденные задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры"

ТАСС, 16 ноября. Запуск второй нитки газопровода Eugal, предназначенного для приема в будущем газа "Северного потока - 2", и его выход на полную мощность перенесен на 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в сообщении европейского газотранспортного оператора Gascade.

Ранее вывод газопровода на полную мощность планировался в январе 2021 года.

"Причина нового графика - непредвиденные задержки в строительстве новой газовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Первая нитка газопровода Eugal мощностью 30,9 млрд куб. м газа в год была запущена в начале 2020 года. Ввод второй нитки газопровода позволит увеличить его мощность до 55 млрд куб. м газа в год.

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