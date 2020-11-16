Источник: "Уралхим" и "Уралкалий" сменят глав компаний

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Акционер "Уралкалия" и "Уралхима" Дмитрий Мазепин планирует сменить глав обеих компаний в рамках планов по их объединению, сообщил ТАСС источник, близкий к одной из них.

По данным источника, возглавляющие "Уралхим" Сергей Момцемлидзе и "Уралкалий" Дмитрий Осипов покинут свои посты, а на их место придет техдиректор "Уралкалия" Виталий Лаук.

"Исходя из концепции их объединения затем компанию может возглавить вице-президент "ПИКа" Александр Прыгунков",- сказал источник.

При этом решения могут быть приняты в начале декабря, добавил он.

В пресс-службе "Уралхима" подтвердили, что компании ждут кадровые изменения, но не стали раскрывать подробности. "Можем только подтвердить грядущие перестановки",- сказали в "Уралхиме".

В "Уралкалии" не стали комментировать информацию о перестановках.