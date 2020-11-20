Доля готовых тратить на погашение долгов более половины дохода снизилась вдвое в ноябре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комфортный уровень долговой нагрузки россиян снизился в ноябре по сравнению летними месяцами, говорится в исследовании коллекторского агентства ID Collect (группа IDF Eurasia).

Так, доля россиян, готовых тратить на погашение займов более половины своего дохода, в ноябре составила только 8% по сравнению с данными опроса, проведенного летом, когда доля таких заемщиков была 16%. Доля граждан, готовых направлять на погашение долгов более 30% ежемесячного дохода снизилась с 68% до 48%, доля тех, кто готов максимум 30% бюджета направлять на погашение долгов, увеличилась с 32% до 52%. Число тех, кто готов направлять не более 20% своего дохода на погашение долгов, увеличилось более чем в два раза (с 12% до 27%).

"По мере замедления восстановления темпов экономики в IV квартале и обострения ситуации с коронавирусом заемщики повысили ожидаемый уровень риска снижения своих доходов. То есть осенью, по мере нарастания неопределенности, комфортный уровень долговой нагрузки стал понижаться по сравнению с условными благополучными летними месяцами", - прокомментировал генеральный директор коллекторского агентства ID Collect Александр Васильев.

Он добавил, что также больше заемщиков стали ожидать снижения своих доходов.

В рамках исследования было опрошено более 2 500 заемщиков кредитных и микрофинансовых организаций по всей России. Опрос проводился 1-7 ноября 2020 года и в летние месяцы, когда экономика начала восстанавливаться после спада II квартала.