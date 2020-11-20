Китай в сентябре уменьшил портфель казначейских облигаций США на $6,22 млрд

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 ноября. /ТАСС/. Китай на фоне обострения отношений с Вашингтоном в сентябре уменьшил портфель казначейских облигаций США на $6,22 млрд - до $1,062 трлн. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post, ссылаясь на данные американского Минфина.

Это стало самым низким объемом этих вложений с февраля 2017 года. Как отмечает издание, КНР сокращает долю в долговых бумагах США уже пятый месяц подряд. Вместе с тем Пекин продолжает увеличивать инвестиции на рынке государственных облигаций Японии - за девять месяцев этого года они выросли на 73%.

В сентябре китайская газета Global Times со ссылкой на экспертов сообщала, что КНР может сократить объем казначейских бумаг США примерно на 20% - до уровня $800 млрд - на фоне усиления напряженности в отношениях с Вашингтоном. Официально китайское правительство не раскрывает объем этого портфеля.

Вместе с тем, согласно данным американской статистики, Гонконг за сентябрь сократил портфель казначейских облигаций США на $5,46 млрд - до 245,47 млрд. Это минимальный уровень с октября 2019 года, отмечает South China Morning Post.