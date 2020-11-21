СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Новая Зеландия приняла председательство в АТЭС на 2021 год. Об этом сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, выступая в пятницу на заключительном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который впервые в истории прошел в режиме видеоконференции.

"Мы с нетерпением ожидаем проведения полностью виртуального [форума] АТЭС-2021 в следующем году. Это будет одно из самых важных международных мероприятий, которые Новая Зеландия примет за последние десятилетия. Как председатель Новая Зеландия обеспечит, чтобы работа АТЭС была сосредоточена на стремлении изменить жизнь людей к лучшему и чтобы совместные усилия над преодолением экономических последствий COVID-19 не ослабевали", - отметила Ардерн в своем заявлении.

Среди ключевых целей АТЭС новозеландский лидер отметила сохранение значимости организации для региона и усиление ее роли в "обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста". "Лидеры АТЭС приняли итоговый документ ("Видение Путраджайи - 2040" - прим. ТАСС), отражающий задачи и цели на ближайшие десятилетия, и он обязывает нас работать вместе, чтобы достичь процветания к 2040 году. Это обеспечит преемственность Богорских целей АТЭС 1994 года", - подчеркнула премьер-министр.

Также Ардерн заявила, что работа АТЭС в 2021 году, "создание инновационного и хорошо управляемого виртуального пространства организации продемонстрирует возможности Новой Зеландии и подчеркнет ее приверженность эффективной дипломатии". "Для Новой Зеландии это возможность лидировать на мировой арене и играть свою роль в формировании будущего Азиатско-Тихоокеанского региона", - заключила глава правительства.

Ожидается, что первым мероприятием АТЭС, организованным Новой Зеландией, станет неофициальное совещание старших должностных лиц, которое пройдет с 9 по 11 декабря 2020 года. Первое официальное мероприятие организации запланировано на февраль 2021 года.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей (Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония), а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".