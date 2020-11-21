Мишустин назвал информационную систему по сбору данных самым сложным проектом ФНС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Создание информационной аналитической системы по сбору данных налогоплательщиков было самым сложным проектом Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом заявил в субботу премьер-министр РФ Михаил Мишустин в документальном проекте "Налоги" на телеканале "Россия-24".

Мишустин, 10 лет руководивший ФНС, поделился воспоминаниями о работе в службе. "[Система по сбору данных] - самый сложный проект, поскольку бесконтрольное возмещение налога на добавленную стоимость фактически стало угрозой <...> экономической безопасности страны. Создание этой системы потребовало самых больших, наверное, усилий и ресурсов", - сказал он. Он отметил, таких "веховых" вещей невозможно достичь без системной поддержки и помощи президента РФ.

Премьер добавил, что идея проекта была в том, чтобы налогоплательщики не ходили в офисы, а пользовались портальной системой администрирования и личными кабинетами. По его словам, эта система стала переломным моментом в администрировании, так как "позволила минимизировать контакт с инспекторами".

Мишустин также подчеркнул, что такой переход на клиентоориентированность был сознательным выбором службы. "Между двумя гранями налогового администрирования, фискальной и сервисной, мы выбрали сервисный подход", - сказал он.

Выход документального фильма "Налоги" приурочен ко Дню работника налоговых органов - профессиональному празднику работников Федеральной налоговой службы, и 30-летию самой службы.