Глава Всемирного банка призвал G20 делать больше для урегулирования долгов бедных стран

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) считает конструктивными действия главных кредиторов, но призывает делать больше в вопросе облегчения долгового бремени бедных стран. Об этом заявил в субботу президент ВБ Дэвид Мэлпас на саммите Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления распространила пресс-служба банка.

"Я очень рад видеть прогресс "двадцатки" по вопросам транспарентности долга и облегчения долгового бремени. Приняты важные, позитивные шаги для развития, и я рад наблюдать конструктивную реакцию со стороны главных кредиторов, - сказал президент ВБ. - Последние объявления и обязательства [председателя КНР] Си Цзиньпина полезны и приветствуются. Сокращение задолженности и транспарентность помогут продуктивному инвестированию - ключу к достижению раннего, устойчивого и более продолжительного восстановления".

"Конечно, в этом отношении необходимо сделать больше, как отметили президент [России Владимир] Путин, [председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен и другие", - отметил он.

По словам Мэлпаса, проблемы с задолженностью наблюдаются все чаще, в частности, в Анголе, Замбии, Чаде и Эфиопии, где в отсутствие постоянного списания догов прогнозы о бедности остаются мрачными. "Мы должны сторониться того, чтобы делать слишком мало сейчас, иначе [будем] страдать от беспорядочных дефолтов и реструктуризаций долга, как было в 80-х годах [прошлого века]", - считает он.

Президент России Владимир Путин в ходе саммита выразил уверенность в необходимости дополнительных мер, чтобы не допустить роста экономического и социального неравенства различных стран. Российский лидер назвал востребованным принятое в апреле "двадцаткой" решение о моратории на долговые выплаты, однако заметил, что инициатива распространяется лишь на беднейшие государства и не включает их долги частным кредиторам.