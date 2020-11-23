Мобильные операторы по всему миру вложат $1,1 трлн в развитие отрасли к 2025 году

УЧЖЭНЬ /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций операторов сотовой связи в развитие этой отрасли в мире до 2025 года составит порядка $1,1 трлн. Об этом заявил в понедельник президент ассоциации GSMA Джон Хоффман, принявший в онлайн-режиме участие в открытии Всемирной конференции по управлению интернетом 2020 года в китайском городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян).

"Инвестиции со стороны операторов сотовой связи составят $1,1 трлн за период от настоящего времени до 2025 года. Около 18% из них будут вложены в сети 5G", - сообщил он.

По словам Джона Хоффмана, в ближайшие пять лет Китай совместно с США, Южной Кореей, Японией и некоторыми рынками в Европе будет лидировать в сфере связи 5G. По всему миру, сообщил он, в 47 странах уже запущено 106 сетей стандарта связи 5G - как мобильных, так и стационарных. Порядка 7% от всех мобильных соединений в мире, согласно данным GSMA, в настоящее время осуществляются через связь 5G. На рынке уже представлено свыше 200 устройств с технологией 5G, указал президент ассоциации.

Всемирная конференция по управлению интернетом 2020 года будет проходить в Учжэне с 23 по 24 ноября. В этом году из-за пандемии COVID-19 зарубежные эксперты и официальные лица принимают в ней участие в режиме онлайн. Конференция традиционно сопровождается целым рядом специализированных отраслевых форумов. В их числе в этом году дискуссии экспертов по таким вопросам, как сотрудничество в киберпространстве в рамках инициативы "Один пояс - один путь", инновации и прорывы в промышленном интернете, цифровая экономика и научные подходы к профилактике и борьбе с COVID-19.

Основным девизом этой уже седьмой по счету конференции объявлено "Доверие в цифровой среде ради лучшего будущего. Построение сообщества единой судьбы в киберпространстве".