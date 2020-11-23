Путин утвердил увеличение срока предоставления участков недр в Архангельской области

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с пяти до семи лет срок предоставления на территории Архангельской области участков недр в пользование для геологического изучения. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, условия проведения геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области сходны с условиями в граничащих с ней регионах (Республика Коми, Ненецкий автономный округ), для которых срок проведения работ по геологическому изучению участков недр составляет до семи лет.

В условиях Арктической зоны пятилетний срок проведения геологоразведки на территории Архангельской области не позволяет в установленный период выполнить весь объем необходимых работ, уточнялось в пояснениях к законопроекту. Значительная часть территории Архангельской области отнесена к районам Крайнего Севера: это архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Соловецкий архипелаг, острова Белого моря, Лешуконский, Мезенский, Пинежский муниципальные районы, городской округ Северодвинск Архангельской области.

Принятие закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области, считают авторы документа.