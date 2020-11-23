Швейцарский предприниматель намерен наладить на Камчатке производство сыра

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Частный предприниматель из Швейцарии Гюнтер Дипполд намерен открыть на Камчатке сыроварню по производству сыра премиум-класса. Содействие инвестору в реализации проекта окажет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), сообщается на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в понедельник.

"У швейцарского предпринимателя есть производство в своей стране. Он выразил интерес к тому, чтобы создать предприятие на Камчатке. <…> Он представил требования к помещениям, где будет размещаться сыроварня. Здание должно состоять из нескольких комнат, чтобы разместить лабораторию анализа качества продукции и химический склад, производственную зону, площадки для созревания мягкого и твердого сыра, склады для хранения продукции. Сейчас мы заняты поиском подходящего помещения под производство. Если такое помещение на Камчатке не найдется, то предприниматель готов построить его самостоятельно", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АНО АПИ Ивана Новикова.

Уточняется, что для производства сыра сорта камамбер или формажель понадобится 700 литров молока в день для переработки. АНО АПИ предлагает предпринимателю рассмотреть возможность создания на территории Камчатки кооператива, который объединит поставщиков молока, производственную лабораторию и сыроварню.