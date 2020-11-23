Власти Бурятии поддержали туркомпании республики в условиях пандемии на 53 млн рублей

ТАСС, 23 ноября. Компании Бурятии, работающие в сфере туризма, в период пандемии в 2020 году получили финансовую поддержку из республиканского бюджета на общую сумму 53 млн рублей. Об этом сообщила во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного восстановлению и развитию туротрасли в условиях пандемии, министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

В конце марта 2020 года туротрасль в Бурятии замерла из-за начавшейся пандемии, закрылись все отели, гостиницы, были приостановлены турпоездки в регион. В июне турбазы, базы отдыха, в том числе на Байкале, постепенно начали работать для местных жителей. В июле регион открылся для всех россиян, впервые были запущены чартерные рейсы с туристами из западной части России.

"В целом по итогам 2020 года мы ожидаем снижение турпотока на порядка 40% к уровню 2019 года. Но те беспрецедентные меры, которые были предприняты - налоговые, финансовые, позволили нам сохранить потенциал, рабочие места. Совокупный финансовый объем адресной поддержки турбизнесу из регионального бюджета составил 53 млн рублей", - сказала министр.

Региональные субсидии были выплачены в дополнение к поддержке, оказанной из федерального бюджета: благодаря федеральным мерам 370 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в туротрасли Бурятии получили порядка 31 млн рублей на сохранение занятости, 172 компаниям было выплачено около 9 млн рублей на мероприятия по обеспечению эпидбезопасности.

"На региональном уровне наши туроператоры, коллективные средства размещения получили субсидии на возмещение арендной платы, оплаты коммунальных услуг, - пояснила Бадмацыренова. - Также мы возместили расходы нашим санаторно-курортным учреждениям, которые не попали в перечень получателей поддержки, так как не относятся в МСП, но являются градообразующими. Нам было важно их поддержать". Кроме того, региональные власти возместили туркомпаниям, прошедшим конкурсный отбор, до 90% затрат по 15 направлениям, включая приобретение рециркуляторов.

В мае вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.