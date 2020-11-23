Молочный союз предложил перенести начало обязательной маркировки молока

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Молочный союз России предложил перенести начало обязательной маркировки молока на более поздний срок - 1 июня 2021 года. Об этом сообщила директор Молочного союза России Людмила Маницкая в понедельник во время онлайн-конференции "Техническое регулирование и цифровая маркировка".

"Мы все знаем, что маркировка предусмотрена федеральным законом о торговле и соответствующими распоряжениями правительства РФ. Наше предложение: начать обязательную передачу сведений в систему о вводе молочной продукции в оборот с 1 июня 2021 года, а не с мая, как планировалось ранее. Также предлагается передвинуть на более поздний срок требование передачи информации с кассы - с декабря 2021 года, а не с октября", - сказала Маницкая.

Помимо этого, попартионный учет предложено начать только с июня 2022 года, а поэкземплярный учет перенести на 1 декабря 2023 года.

"Таким образом, у нас будет три года на то, чтобы подготовиться, ведь нанесение кодов маркировки - это только начало. Одна из самых непростых вещей - настраивание складских и логистических процессов. Все эти инициативы мы постараемся совместными усилиями заложить в основу новой дорожной карты маркировки молочной продукции", - пояснила она.

Маницкая также отметила, что с помощью государства Молочный союз стремится сформировать выгодные условия и создать возможности безболезненного внедрения цифровой маркировки для добросовестных производителей. "Руководством страны сейчас рассматриваются меры государственной поддержки отрасли", - сказала она.

По словам Маницкой, Молочный союз провел ряд переговоров с ЦРПТ в части условий поэтапного внедрения маркировки и добился определенных результатов. "Несмотря на ущемление собственных интересов, ЦРПТ пошел навстречу нам и участникам рынка, потому что важна выработка совместных подходов к внедрению этих новаций", - добавила руководитель Молочного союза России.

Поэтапный переход к маркировке

Как подчеркнул участвовавший в мероприятии замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Министерства промышленности и торговли РФ Олег Тухватуллин, запланирован поэтапный переход к обязательной системе маркировки, что должно быть удобно производителям и поставщикам.

"Такая этапность, которая внесет за собой разнесенные по временной шкале сроки, на наш взгляд, представляется комфортной для того, чтобы участники оборота смогли успеть протестировать свои процессы, и требования не вступали одномоментно для всех групп товаров", - сказал замглавы департамента.

Говоря о переносе этапов маркировки на более поздние сроки, он добавил, что, если основная группа молочных продуктов, включая сыры и мороженое, переходит к обязательной маркировке с 1 июня 2021 года, то для продукции со сроком хранения более 40 суток обязательная маркировка вводится с 1 сентября, а для продукции со сроком хранения менее 40 суток - с 1 декабря 2021 года.

Сведения о выводе из оборота участники рынка начнут предавать в обязательном порядке с 1 декабря 2021 года, сообщил Тухватуллин.

ЦРПТ готов к диалогу

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЦРПТ, оператор маркировки открыт для конструктивного диалога с представителями бизнес-сообщества.

"Успешность работы отрасли при обязательной маркировке напрямую зависит от того, как компании этой отрасли готовились на этапе пилотного проекта. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге как с компаниями, так и с отраслевыми союзами. Это позволит учесть все интересы бизнеса и найти оптимальные решения для компаний любого размера, создаст возможность подготовиться к обязательной маркировке в короткие сроки и с минимальными инвестициями", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя ЦРПТ, в пилотном проекте по маркировке молока приняли участие уже более 7 тыс. компаний, выпущено 27 млн кодов маркировки.

О маркировке

В России проходит эксперимент по маркировке товаров в нескольких отраслях, в молочной отрасли он начался с 15 июля 2019 года. Ранее предполагалось перейти к обязательной маркировке молочной продукции с мая 2021 года.

Что касается других товаров, то в 2019 году обязательной стала маркировка табака, лекарств по категории 7ВЗН. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка всех лекарств, а также обязательная прослеживаемость табака и обуви. В 2020 году также введена маркировка шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, с 2021 года - пяти групп изделий легкой промышленности.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.