Омский НПЗ планирует в 2020 году нарастить выпуск дизеля

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" намерен в 2020 году нарастить производство дизельного топлива и сохранить объем выпуска бензина, несмотря на снижение в этом году спроса из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в интервью журналу "Газпром" рассказал генеральный директор АО "Газпромнефть-OНПЗ" Олег Белявский.

"Что касается 2020 года, то по итогам прошедших месяцев мы полностью выполняем производственный план. Эффективную работу в условиях меняющегося рынка обеспечивает цифровая система интегрированного планирования "Газпром нефти". Она охватывает всю производственную цепочку, частью которой является Омский НПЗ, и формирует оптимальный план производства исходя из потребностей рынка. Поэтому, даже несмотря на то, что ситуация непростая, Омский НПЗ нарастил производство дизельного топлива и сохранил объемы производства бензинов", - сказал он.

В прошлом году завод переработал 20,7 млн тонн нефти, также увеличив производство востребованной рынком продукции - моторного, авиационного, судового топлив.

НПЗ также сохраняет планы и по модернизации: строительство комплексов первичной и глубокой переработки нефти, замедленного коксования будут завершены согласно графику в 2021 году.

"По комплексу глубокой переработки нефти строительно-монтажные работы выполнены почти на 90%, завершен монтаж основного технологического оборудования. По проекту замедленного коксования объем выполненных строительно-монтажных работ приближается к 50%. На площадке комплекса первичной переработки завершено возведение всех фундаментов и железобетонных конструкций, установлено основное технологическое оборудование. Совокупные инвестиций в эти проекты - 180 млрд рублей", - отметил Белявский .

В следующем году, благодаря пуску новых комплексов переработки, НПЗ сможет вывести из эксплуатации восемь установок прошлого поколения.

"В активной фазе строительство уникальных биологических очистных сооружений "Биосфера". В общей сложности инвестиции во все эти проекты превышают 100 млрд рублей. Все работы мы планируем завершить в конце 2021 года", - добавил он.