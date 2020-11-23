Ракетный удар по Saudi Aramco не повлияет на поставки нефти компании

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ракетный удар по топливному резервуару Saudi Aramco в Джидде не окажет влияния на поставки компании, сообщил ТАСС представитель Минэнерго Саудовской Аравии.

Удар произошел в 03:50 утра, он вызвал пожар на топливном терминале на севере Джидды. Его удалось потушить."Пострадавших нет", - сообщил представитель министерства. В Минэнерго королевства убеждены, что такие нападения на нефтяные объекты компании преследуют "цель подорвать стабильность поставок энергоносителей в мире". Саудовская Аравия будет противостоять таким актам агрессии, подчеркнул он.

Он также отметил, что поставки нефти потребителям никак не будут затронуты этим инцидентом.

Ранее мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что оно нанесло ракетный удар по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в саудовской Джидде. Они также посоветовали иностранным компаниям, работающим в королевстве, сохранять осторожность, так как подобные операции будут продолжаться.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн.