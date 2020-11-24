Лыжи стали самым популярным у россиян спортинвентарем в преддверии зимы

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Лыжи стали самым востребованным спортивным товаром у россиян в преддверии зимы. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Авито", изучившего спрос на спортивный инвентарь во второй половине осени.

"Осенью этого года россияне интересовались зимним спортивным инвентарем на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а самыми запрашиваемыми товарами стали лыжи, сноуборды и коньки", - говорится в исследовании. В десятку популярных товаров также вошли: снегокат, лыжные ботинки, хоккейная форма, клюшка, ботинки для сноуборда, ватрушка и краги.

Лыжи - самый часто запрашиваемый товар в категории "Зимние виды спорта" на "Авито". В этом году спрос на них по стране снизился на 2%, однако лыжи все равно остались в топе поиска в разделе. Купить товар на сайте можно в среднем за 2 тыс. рублей, что дороже чем в прошлом году на 0,5%. Среди лыж больше всего популярны горные, беговые и детские модели. "Самыми активными поклонниками лыжного спорта в этом году оказались жители северных городов - Ижевска, Красноярска и Омска. Ижевчане искали лыжи на 31% больше, чем в прошлом году, а у красноярцев и омичей инвентарь стал востребованнее на 28%. Меньше всех заинтересованными в подобном спорте оказались петербуржцы и ульяновцы", - отмечают аналитики. В Санкт-Петербурге спрос на лыжи упал на 41% по сравнению с прошлым годом, а в Ульяновске количество запросов снизилось на четверть. Москвичи в этом году ищут лыжи на 7% реже.

Сноуборды в 2020 году заинтересовали россиян на 9% больше, чем во второй половине осени прошлого года, а запрос "сноуборд" оказался на втором месте в поиске товаров для зимних видов спорта. В этом году они стали дороже на 9% - цена на сайте составила в среднем 6 тыс. рублей. Россияне ищут спортивный инвентарь и для детей - "детский сноуборд" в этом году занял 31 строку рейтинга поиска в категории. "В Красноярске спрос на сноуборды подскочил на 78%, в Казани - на 55%, а в Иркутске их искали на 40% чаще, чем в прошлом году: в более северных городах спрос осенью традиционно выше, так как из-за раннего выпадения снега горнолыжные склоны открываются быстрее, чем по всей России", - отмечают эксперты. Самое большое падение спроса было зафиксировано в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде - на 26% и 17% соответственно. В Москве интерес к сноубордам остался практически на уровне прошлого года - спрос в октябре-ноябре 2020 года вырос на 0,7%.

Коньки в этом году стали востребованнее среди россиян на 12%, а купить их на сайте можно по цене прошлого года - в среднем за 1 тыс. рублей. Россияне чаще всего ищут хоккейные, фигурные и детские коньки. При этом встречались запросы "профессиональные фигурные коньки" и "вратарские коньки" для хоккея. "В этом году коньки больше всех заинтересовали жителей Краснодара - аналитики "Авито" зафиксировали в городе рост спроса на товар на 54%. Также активно подбирают себе коньки жители Перми и Ижевска - здесь количество запросов на них выросло на 39% и 35% соответственно. В Москве был выявлен более спокойный рост спроса - всего на 7% по сравнению с прошлым годом", - отмечают эксперты. В Саратове и Омске, напротив, коньки стали намного менее востребованными, чем в других городах России - спрос там упал на 30% и 12% соответственно.

Интерес к хоккею

Спрос на товары для игры в хоккей вырос на 14%. Купить коньки и принадлежности на сайте можно в среднем за 1 700 рублей - дороже на 13%, чем в прошлом году. "Главные любители хоккея в России в этом году - в Саратове, Волгограде и Самаре. Саратовцы подбирают товары для хоккея на 54% активнее, волгоградцы ищут все для игры на 46% чаще, а самарцы - на 33% больше, чем осенью 2019 года. В Москве также прослеживается интерес к хоккею - здесь спрос на коньки и принадлежности вырос на 20%", - отмечают эксперты. Меньше всех играть в хоккей в этом году стремятся жители Иркутска, Красноярска и Омска. Иркутяне стали искать товары на 22% реже, а красноярцы и омичи - на 17% меньше, чем в прошлом году.