Рост тарифов на услуги ЖКХ в Москве с 1 января будет ниже инфляции

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В Москве с января 2021 года вырастут тарифы на жилищные услуги, стоимость услуг увеличится не более чем на 3,5%, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента финансов Москвы, прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%.

"Президиум правительства Москвы принял решения об индексации цен, ставок и тарифов на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт). Ставка платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда с 1 января 2021 года будет увеличена на 3,5%, ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет увеличен на 3,5%", - сказали в пресс-службе.

При этом решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

"Таким образом, совокупный рост платежки за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции в 3,5%. Все действующие льготы и иные меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ сохраняются в полном объеме", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.