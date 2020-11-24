В Москве объем выданных ипотечных кредитов на вторичное жилье вырос на 43%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объем выданных ипотечных кредитов на вторичное жилье в Москве с января по сентябрь вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, исторически низкая инфляция и снижение ипотечных ставок на вторичное жилье с января по сентябрь на 1,1 процентного пункта (до 8,45%) привели к усилению спроса на жилье в Москве на вторичном рынке.

"За январь-сентябрь текущего года объем выданных ипотечных жилищных кредитов на вторичное жилье составил 205 млрд рублей - на 43% больше, чем за три квартала 2019 года. За этот же период количество таких кредитов в Москве выросло по сравнению с январем-сентябрем 2019 года на 34% и составило 40 197", - сказал Ефимов.

Ранее управление Росреестра по Москве зарегистрировало в октябре 2020 года более 18,4 тыс. сделок на вторичном рынке жилья, что почти в 1,5 раза превышает показатель аналогичного месяца 2019 года.

Показатель октября по числу сделок на вторичном рынке жилья стал рекордным за 2020 год. По словам руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, этот показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда было зарегистрировано максимальное за последние шесть лет число договоров купли-продажи жилья (почти 19 тыс. сделок).