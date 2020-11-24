Пользователи YouDrive смогут совершать поездки дальностью до 2 тыс. км

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Каршеринговый сервис YouDrive запустил новую функцию "Радиус", благодаря которой пользователи смогут совершать поездки дальностью до 2 тыс. км. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

"24 ноября каршеринг YouDrive запустил функцию "Радиус", которая позволит пользователям совершать поездки на большие дистанции. Услуга работает во всех городах присутствия сервиса на выделенном автопарке. Такие автомобили можно найти по фильтру "Радиус" в приложении YouDrive. Благодаря новой функции пользователи смогут уезжать от зеленой зоны на 500, 1 000 и 2 000 км, однако выезжать за границы РФ нельзя. Завершать аренду можно только в том же городе, где началась поездка", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что платные парковки в других городах пользователи будут оплачивать самостоятельно.

"Запуск "Радиуса" очередной значимый этап в развитии каршеринга - мы разрешили не просто междугородние поездки из города А в Б по выделенной магистрали, а открыли все города и любые направления в радиусе 2 000 км от городов, где мы есть. Эта функция - еще один шаг к отказу от личного автомобиля, пользователи больше не ограничены в использовании арендованного автомобиля территориально. Теперь доступны любые сценарии поездок: на дачу в 300 км от дома, на выходные в Питер или Казань, или вообще уехать к морю. Мы уверены, что такая функция будет очень востребована среди пользователей", - сказал гендиректор YouDrive Борис Голиков.

YouDrive - платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. Собственный парк каршеринга насчитывает около 4500 автомобилей. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге.