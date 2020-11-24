Потери авиаперевозчиков за 2020-2021 годы могут составить $157 млрд

ТАСС, 24 ноября. Потери авиакомпаний за текущий и следующий год из-за пандемии составят $157 млрд. Как сообщает агентство Reuters, такие прогнозы озвучила во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

По ее сведениям, в текущем году авиаперевозчики столкнутся с дефицитом в размере $118,5 млрд, а в 2021 году их потери составят $38,7 млрд. Ожидается, что пассажиропоток в этом году составит 1,8 млрд человек, что на 2,7 млрд меньше показателей прошлого года.

Директор ассоциации Александр де Жюньяк считает, что, несмотря на прогресс с разработкой вакцин от коронавируса, "масштабное влияние на экономику и пассажиропоток это окажет не ранее середины 2021 года". При этом он отметил, что проверка пассажиров на коронавирус важнее вакцинации. "Это (вакцинация - прим. ТАСС) заставит людей, которые не хотят получить вакцину, отказаться от путешествий. Систематическое тестирование ценнее для открытия границ, чем вакцина", - приводит агентство слова Жюньяка.

В октябре президент ассоциации по Азиатско-Тихоокеанскому региону Конрад Клиффорд заявил, что IATA совместно со Всемирной организацией здравоохранения намерена разработать единую систему тестирования на коронавирус, которая позволила бы отказаться от карантина после прибытия в ту или иную страну.