Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $47 за баррель впервые с 6 марта

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила рост до 2,43% и достигла $47,12 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:38 мск.

В последний раз Brent торговалась на этом уровне 6 марта 2020 года.

WTI торгуется на уровне $44,28 за баррель, что на 2,83% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

К 17:49 мск нефть Brent ускорила рост до 2,52% и торговалась на отметке в $47,22 за баррель. В то же время нефть WTI торговалась на уровне $44,3 за баррель (+2,9%).