Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях передачи власти команде Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник выросли.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 305,79 пункта (+1,03%), до отметки 29 893,13. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 27,21 пункта (+0,76%), до отметки 3 604,80. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 56,00 пункта (+0,47%), до 11 936,64.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,00%, до $43,92 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 1,98%, до $1 801,40 за тройскую унцию.

Котировки пошли вверх, после того как президент Дональд Трамп заявил о том, что сотрудники его администрации будут взаимодействовать с переходной командой Джозефа Байдена, и это "смягчило озабоченность инвесторов по поводу длительного процесса передачи власти", отметила газета The Wall Street Journal.

"Это очень хорошая новость, - привела газета мнение руководителя департамента частных инвестиций в компании SYZ Private Banking Люка Филипа. - В результате снят ряд факторов, вызывающих озабоченность среди участников рынка на протяжении последних двух-трех недель".