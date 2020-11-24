Действие налоговых каникул для вновь зарегистрированного бизнеса продлили в Удмуртии

ИЖЕВСК, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии во вторник приняли решение продлить до 31 декабря 2023 года действие так называемых налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП), которые применяют патентную и упрощенную системы налогообложения. Такая мера распространяется на бизнес, работающий в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, сообщается на сайте правительства региона.

Последний раз налоговые каникулы в Удмуртии для впервые зарегистрированных ИП продлевались в 2017 году - до декабря 2020 года.

"В целях поддержки бизнеса в республике до 31 декабря 2023 года продлили налоговые каникулы. Они будут действовать для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, работающих в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за 6 месяцев 2020 года такой мерой воспользовался 531 предприниматель.

По данным пресс-службы правительства, патентная система налогообложения - самая простая из существующих. Для ее применения ИП заранее покупают патент, дающий право ведения определенного вида деятельности на конкретной территории. Стоимость патента зависит от вида деятельности и муниципального образования, на территории которого она ведется, а также от количества наемных работников.