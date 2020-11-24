Росавиация просубсидирует 266 региональных маршрутов в 2021 году

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Росавиация утвердила список из 266 маршрутов на 2021 год по программе субсидирования региональных воздушных перевозок, следует из приказа агентства.

Отмечается, что на круглогодичной основе перевозки планирует выполнять 21 авиакомпания.

"Всего в Росавиацию на рассмотрение комиссии поступило 26 заявлений авиаперевозчиков, выразивших готовность в 2021 году осуществлять региональные перевозки по 580 субсидируемым маршрутам на общую сумму 35,4 млрд рублей", - пояснили в Росавиации.

На реализацию программы в 2021 году выделено 7,717 млрд рублей. При этом около 70% от этой суммы будет использовано на маршрутах, выполняемых на самолетах Sukhoi Superjet 100.

"Прогнозируемый объем перевезенных пассажиров по специальному тарифу в следующем году - 3,7 млн пассажиров", - добавили в ведомстве.

На данный момент в РФ реализуются две программы субсидирования полетов: региональная (регулируется постановлением правительства РФ №1242) и программа полетов на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград (регулируется постановлением № 215).