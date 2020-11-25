"Сибур" разработал систему мониторинга контрагентов в рамках обучающей программы "Клик"

КАЗАНЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибур" разработала скоринговую модель, которая позволяет просматривать большие массивы данных и видеть возможные риски, связанные с взаимодействием с контрагентами. Специалисты компании работали над инструментом в рамках программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "Клик", сообщила ТАСС менеджер управления нормативно-справочной информации "Сибура" Татьяна Картушева.

"Риски в нашей работе влияют на всю цепочку производственного процесса, поэтому большинством голосов было решено создать такой продукт, который будет предупреждать вероятность срыва поставок или мошеннических действий, банкротства, задержки поставки сырья или запасных частей и оборудования", - сказала она, отметив, что для ее компании важно обучение цифровым компетенциям.

"Без цифры невозможно обработать требуемый объем информации, а в некоторых случаях компьютер делает модели, которые уже необъяснимы человеческим языком, но дают оптимальное решение. И это новая парадигма знаний и управления. Цифровые технологии сейчас помогают нам экономить наше время и больше успевать, не тратить время на однотипную и скучную работу, из огромного моря информации отсеивать только нужную и важную именно в данный момент времени", - добавила Картушева.

Помощник для HR-отдела

Программа обучения "Клик" позволила команде "Трансмашхолдинга" создать электронный помощник для HR-отдела по разработке рекомендаций для обучения и развития на основе анализа данных сотрудника. Цифровой продукт, разрабатывает компания, позволит грамотнее формировать индивидуальные программы развития сотрудников на основе анализа необходимых данных, сократить трудозатраты специалистов HR-службы при обработке заявок на обучение и повысит уровень вовлеченности сотрудников холдинга в процесс обучения.

"Клик" позволила уже на этапе формирования проекта получить и совершенствовать информацию, которую мы полностью или частично использовали в реализации прототипа нашей идеи: источники и типы данных, проектирование архитектуры базы данных, сбор и извлечение данных, их оцифровка и прочее. Ни для кого не секрет, что цифровой мир все больше и больше входит в нашу повседневную жизнь", - отметила в беседе с ТАСС руководитель направления по обучению и развитию дирекции трансформации и развития системы управления персоналом АО "Трансмашхолдинг" Мария Громченко.

По ее словам, получение знаний в области цифровой трансформации и умение применять их "позволит совершенствовать решение привычных задач, тем самым изменяя задачи жизни и бизнеса в целом".

О программе "Клик"

Программы развития антикризисных лидеров и команд цифровой экономики "Клик" были запущены в начале октября Университетом Иннополис совместно с Университетом НТИ "20.35". Программа "Клик" реализуется Министерством экономического развития РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Агентства стратегических инициатив в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

В течение двух месяцев программу "Клик" проходят команды из пяти тысяч сотрудников госкомпаний, федеральных министерств, служб и агентств, госслужащих из региональных правительств Калининградской, Ленинградской, Нижегородской и Тюменской областей, Приморского края. Слушатели обучаются компетенциям управления на основе данных и разрабатывают цифровые проекты.