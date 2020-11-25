На Ямале впервые создадут цех по производству рыбной муки

ТАСС, 25 ноября. Цех по производству рыбной муки, которая используется для удобрения растений и в качестве корма для животных, будет открыт на "Салехардском комбинате" (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) и выйдет на основные мощности в 2021 году. С началом работы цеха производство на комбинате станет безотходным, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Создание цеха по производству рыбной муки уже начато, сейчас идут пуско-наладочные работы. Планируется, что цех выйдет на основные мощности в 2021 году. С его пуском на "Салехардском комбинате" производство станет безотходным, фактически производственный цикл замкнется", - сообщили там, добавив, что рыбная мука ранее на территории округа не производилась и будет соответствовать международным пищевым стандартам.

Как пояснили ТАСС в окружном департаменте агропромышленного комплекса, средства на реализациию проекта по производству рыбной муки получены "Салехардским комбинатом" по итогам конкурса по оказанию грантовой поддержки на развитие рыболовства, проведенного департаментом.

Рыбная мука, по информации пресс-службы комбината, незаменимый, а главное полностью безопасный продукт, который используется в сельском хозяйстве. В рыбной муке содержатся все необходимые витамины, макро и микроэлементы, необходимые как для животных, так и для растений. В приоритете обеспечение агропромышленных предприятий ЯНАО удобрением для растений и подкормкой животных. Выход муки, по предварительным подсчетам, будет составлять 15-20% от исходного сырья.

Открытие цеха, пояснили в пресс-службе, включено в комплексную программу модернизации комбината. Так, в марте при финансовой поддержке окружного правительства был открыт распределительный центр, что стало завершением первого этапа модернизации производства. Благодаря техническому переоборудованию предприятия выросли производственные мощности по приемке рыбы в два раза, также у предприятия появилась возможность принимать свежую рыбу от 15 до 20 тонн в сутки, ранее данный показатель составлял не более 3-5 тонн.

ООО "Салехардский комбинат" является крупнейшим рыбоперерабатывающим предприятием Ямало-Ненецкого автономного округа. На комбинате производится более 60 видов консервов и 90 видов рыбопродукции. Производственные мощности позволяют перерабатывать более 6 000 тонн рыбы в год, производить порядка 4 млн банок консервов и выпускать иную рыбную продукцию. Предприятие внесено в реестр производителей и поставщиков натуральной и безопасной продукции, которая приготовлена из дикой речной рыбы, выловленной в водоемах Крайнего Севера.