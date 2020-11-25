"Известия": единая биометрическая система позволит открывать счета юрлицам и ИП удаленно

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Банки после принятия законопроекта о расширении сфер применения единой биометрической системы (ЕБС) смогут дистанционно принимать на обслуживание не только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Ростелеком" (оператор системы). Такая же возможность появится у страховых компаний и микрофинансовых организаций.

Какие именно продукты на базе ЕБС будут пользоваться популярностью, рынок определит самостоятельно с учетом новых возможностей по переводу в онлайн высокорисковых операций, отметили в "Ростелекоме".

Крупнейшие кредитные организации поддерживают появление новой технологии и заинтересованы в ее внедрении, заявили изданию их представители. Механизм позволит снизить затраты на обслуживание представителей компаний, а также значительно упростит открытие счетов для недавно созданных фирм.

Председатель Совета СРО "Микрофинансирование и развитие" Эльман Мехтиев заявил газете, что ЕБС может помочь снизить количества так называемых мошеннических займов, оформляемых третьими лицами по скомпрометированным персональным данным.

23 ноября ВТБ совместно с "Ростелекомом" начал тестировать проект идентификации лиц клиентов в отделениях банка. Реализация этого проекта повысит безопасность проведения операций, сократит время обслуживания клиентов, а также позволит посетителям еще удобнее оплачивать покупки в кассах самообслуживания и снизит затраты магазинов. Распространение проекта на всю сеть планируется в 2021 году.

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений. 22 февраля 2018 года распоряжением правительства РФ "Ростелеком" назначен оператором системы. Регулирование в сфере идентификации граждан на основе биометрических персональных данных осуществляет Минцифры РФ.