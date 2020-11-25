Южная Корея оштрафовала Facebook на $6 млн за нарушение конфиденциальности

ТАСС, 25 ноября. Южнокорейская Комиссия по защите персональной информации в среду оштрафовала американскую компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, на $6 млн за нарушение правил конфиденциальности. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как отмечает агентство со ссылкой на комиссию, Facebook нарушила закон страны о персональной информации и с мая 2012 года по июнь 2018 года передала личные данные по меньшей мере 3,3 млн человек другим компаниям без согласия пользователей.

Согласно данным комиссии, среди персональных данных, переданных сторонним компаниям, - имена пользователей, их адреса, дата рождения, опыт работы, информация о родном городе и о семейном положении. Как подчеркивает регулятор, точный объем переданной информации неизвестен, поскольку Facebook не предоставила соответствующие документы. Комиссия обратилась в прокуратуру для проведения уголовного расследования действий Facebook.