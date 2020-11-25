Около миллиарда долларов похищено из фонда помощи безработным в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Участники мошеннической схемы в Калифорнии похитили из фонда оказания помощи безработным в этом американском штате около миллиарда долларов. Об этом, как пишет газета Politico , объявили во вторник четыре окружных прокурора и один их коллега федерального уровня. К похищению средств, отмечает издание, были "привлечены" десятки тысяч заключенных, содержащихся в тюрьмах штата.

В ходе начатого расследования, сообщает газета, было установлено, что мошенники организовали подачу заявок на получение помощи в связи с потерей работы в период пандемии от 35 тыс. осужденных, отбывающих наказание в местах заключения на территории штата. Как минимум 20 тыс. таких заявок были удовлетворены, заявила прокурор округа Сакраменто Энн Шуберт, по словам которой "просто ошеломляющие" масштабы схемы расхищения позволяют характеризовать ее как "самое крупное мошенничество с использованием средств налогоплательщиков за всю историю Калифорнии".

"Дело не только в похищенных деньгах, вопрос в том, что мы должны перекрыть кран, а это означает, что мы должны прекратить выплаты находящимся в тюрьмах осужденным. Мы обратились к губернатору штата и призвали его к участию в перекрытии этого крана", - цитирует газета заявление Шуберт.

По факту хищения средств возбуждено несколько дел, но, как предположил прокурор округа Эль-Дорадо Верн Пирсон, часть их уже, вероятно, вывезена из Калифорнии, а, возможно, - и из страны, поэтому шансов вернуть их в казну нет. "Огромная часть этих денег не будет возвращена", - приводит его слова Politico. Участники следствия пока не предоставили никакой информации о числе задержанных или подозреваемых в рамках расследования этого дела.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил во вторник о принятии им мер по предотвращению подобных хищений в будущем, но признал, что властям штата "еще многое предстоит для этого сделать".

Газета отметила, что хищение средств из программ оказания помощи безработным в период пандемии нового коронавируса не является исключительно проблемой Калифорнии, а получило распространение по всей стране. "В течение месяцев мошенники использовали эти программы, разработанные для быстрого распределения федеральной помощи в период пандемии с целью оказания поддержки самозанятым и контрактникам", - говорится в публикации. Представители федеральных властей ранее заявили, что мошенники - в США и в других странах - могли похититель из этих средств около 8 млрд долларов.