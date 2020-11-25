ЦБ не опасается увеличения долговой нагрузки граждан и бизнеса из-за роста кредитования

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рост кредитования, который сейчас наблюдается в России, происходит без опасного увеличения долговой нагрузки заемщиков - граждан и бизнеса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Снижение ставок, которое произошло за последние годы в результате снижения инфляции и мягкой денежно-кредитной политики, делает [кредитование] для граждан и бизнеса менее обременительным. Рост кредитования у нас происходит без опасного роста долговой нагрузки", - сказала Набиуллина.

Глава Банка России напомнила, что регулятор на фоне пандемии дал послабления для банков для того, чтобы кредитный процесс не был "заморожен". "Надо понимать, что заемные средства для многих компаний сейчас это не столько ресурс для развития, а сколько возможность остаться на плаву. И люди тоже брали кредиты, чтобы поддержать уровень потребления, когда во втором квартале столкнулись со снижением доходов. Так что в цифрах кредитования сидит и эта составляющая временного роста спроса на кредит для сглаживания последствия экономического спада", - добавила глава регулятора.

Российские банки с начала пандемии реструктуризировали кредитов физических и юридических лиц на сумму около 7 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Также с 20 марта по 1 октября российские банки реструктуризировали более 5 трлн рублей ссудной задолженности юрлиц (15,4% от совокупного портфеля обследуемых банков), кроме субъектов малого и среднего предпринимательства. Что касается малого и среднего бизнеса, то с 20 марта и по 18 ноября было подано 160,9 тыс. обращений в банки за реструктуризацией. Количество фактически проведенных реструктуризаций кредитов на 18 ноября составило 92,6 тыс. Объем ссудной задолженности по реструктурированным кредитам составил 818,7 млрд рублей.

Кризис

Эльвира Набиуллина уверена, что российская банковская система сможет пройти кризис на фоне пандемии коронавируса без потери устойчивости.

"Ранее накопленные запасы, так называемые буферы капитала у банков, позволяют нам быть уверенными, что банковская система пройдет этот период без потери устойчивости. Приняв на себя частично удар, который коронавирус нанес экономике, банки смогу его выдержать, не создать проблемы своим вкладчикам и кредиторам", - заявила Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она также подчеркнула, что "устойчивость банковской системы сегодня как никогда ценна"

Текущее удовлетворительное состояние банковской системы является результатов многолетней работы по улучшению качества регулирования и очистки банковского сектора, подчеркнула глава ЦБ.

Отток средств с депозитов

Отток средств населения с депозитов связан не только с падением банковских ставок, но и со снижением доходов, сообщила Эльвира Набиуллина.

"Мы видим, что отток средств с депозитов населения, который был в некоторые периоды обусловлен не только снижением ставок, но также и тем, что люди забирают деньги с депозитов, чтобы поддержать потребление в периоды, когда падают доходы", - сказала она.

Вместе с этим отток средств с вкладов связан и со снижением банковских ставок по депозитам, что подталкивает россиян уходить на фондовый рынок, отметила Набиуллина. "Это нормально, когда граждане имеют выбор: хранить деньги в банках или идти на фондовый рынок, где большая доходность. Но там более рисковые инструменты", - добавила глава ЦБ.

Переток средств на фондовый рынок

Снижение ставок по депозитам способствует перетоку средств физлиц из банков на фондовый рынок, и это долгосрочный тренд, сказала Эльвира Набиуллина.

"Снижение ставок по депозитам толкает многих людей пробовать свои силы на фондовом рынке с тем, чтобы не только сохранить, но и преумножить свои сбережения за счет более высокой доходности. Надо понимать, что выход наших граждан, так называемых розничных инвесторов, на фондовый рынок - это не краткосрочный эффект изменения экономический конъектуры. Это большой тренд, который останется надолго", - сказала она.

Снижение ключевой ставки

Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, в использовании нестандартных инструментов ЦБ РФ необходимости нет.

"У нас есть все возможности проводить нормальную денежно-кредитную политику, у нас еще ставки далеки от нуля. У нас есть возможность и пространство снижать процентные ставки. Кроме того, у нас бюджет достаточно устойчив, у него низкий дефицит и низкий государственный долг, несмотря на то, что в этом году бюджет занимал гораздо больше, чем обычно. <…> Совершенно нет необходимости прибегать к каким-то инструментам Центрального банка с далеко идущими инфляционными и иными последствиями", - сказала она.

В начале ноября глава регулятора отмечала, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в рамках базового сценария, однако необходимо тщательно взвесить, когда это пространство целесообразно использовать.

23 октября Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив преобладание дезинфляционных рисков на среднесрочном горизонте.

Доля убыточных банков

Доля убыточных банков в целом не создает системных рисков, российская банковская система устойчива, заявила глава ЦБ РФ.

"Количество убыточных банков выросло с 80 до 95. Доля в активах этих убыточных банков около 2%. Это не создает системных рисков для банковской системы в целом", - сказала она.

Убытки части этих банков связаны с пандемией, и ЦБ ожидает, что они смогут восстановить прибыльность. По остальным регулятор будет принимать меры по необходимости, отметила Набиуллина.