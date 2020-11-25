Москалькова предложила сохранять кредитные каникулы для тех, кто вышел на работу

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила главу комитета по социальной политике Совфеда Инну Святенко для профилактики "искусственной безработицы" изучить возможность сохранения кредитных каникул для тех, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

Выступая в среду на научно-практической конференции "Защита прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции: теория и практика", Москалькова отметила, что уполномоченные фиксируют в регионах рост безработицы при том, что есть свободные рабочие места, в том числе для квалифицированных специалистов. "Оказывается, дело в том, что в период пандемии есть каникулы для тех, кто взял кредит, люди не оформляются официально на работу", - сказала Москалькова, обращаясь к Святенко.

Она отметила, что в связи с этим вернулась практика выплаты так называемых черных зарплат в конвертах. "Очень важно посмотреть на законодательство, может быть, для тех, кто идет на работу, у них оставить налоговые каникулы до конца пандемии вне зависимости от того, есть работа или нет. Я бы попросила вас поработать над тем, чтобы у нас не создавалась искусственная безработица и люди могли получать белую зарплату", - сказала Москалькова.

С 1 апреля граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства на фоне распространения коронавируса получили возможность обратиться за установлением кредитных каникул в случае снижения дохода на 30% и более за месяц, предшествующий дате обращения, по сравнению со среднемесячным доходом, полученным за 2019 год. Кредитные каникулы предоставляются на период до шести месяцев.