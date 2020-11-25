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Tele2 установила торговые терминалы для выдачи sim-карт в метро Москвы

Всего диспенсеры для sim-карт установят на 54 станциях

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мобильный оператор Tele2 в сотрудничестве с департаментом транспорта Москвы установил торговые терминалы в вестибюлях и переходах московского метро. Всего проект охватит 54 станции, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

В Tele2 отметили, что с помощью терминала пассажиры метро смогут получить sim-карты за две минуты. Чтобы получить sim-карту, клиенту нужно нажать соответствующую кнопку на дисплее терминала, ознакомиться с предложением оператора и забрать карту из ячейки диспенсера. При этом активировать sim-карту абонент может самостоятельно с помощью мобильного приложения оператора.

Функционал устройства подразумевает интерактивное взаимодействие с пассажирами: жидкокристаллические дисплеи в режиме реального времени транслируют актуальное предложение оператора, а меню отвечает на все вопросы, упрощая процесс самообслуживания. Терминалы, помимо русского, поддерживают английский и китайский языки, добавили в компании.

Первые диспенсеры для sim-карт установлены на "Библиотеке имени Ленина" и "Боровицкой", еще на 52 станциях терминалы появятся до конца года, уточняется в официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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