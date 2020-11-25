В Японии отложили перезапуск четвертого реактора АЭС "Такахама"

ТОКИО, 25 ноября. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Kansai Electric Power (КЭПКО) приняла решение отложить перезапуск четвертого реактора на АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи, который был запланирован на январь 2021 года. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что причиной такого решения стала обнаруженная специалистами компании неисправность в одном из парогенераторов. По данным Kyodo, теперь перезапуск четвертого энергоблока запланирован на март будущего года.

КЭПКО в октябре этого года приостановила работу четвертого энергоблока станции из-за того, что не успела провести в срок необходимую модернизацию, чтобы инфраструктура реактора отвечала обновленным государственным требованиям безопасности.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по энергоснабжению на тепловые станции. Сейчас в Японии работают восемь реакторов на пяти станциях. Правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.